HOME FINANCE HOT ISSUE

Selesai Pembekalan Calon Menteri, Zulhas: 5 Tahun Ini Kita Swasembada Pangan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:19 WIB
Selesai Pembekalan Calon Menteri, Zulhas: 5 Tahun Ini Kita Swasembada Pangan
Mendag Zulhas Ikuti Pembekalan Calon Menteri Prabowo-Gibran. (Foto: Okezone.com/Kemendag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sedikit bicara usai mengikuti pembekalan Calon Menteri Prabowo di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Sentul, Jawa Barat, hari ini.

Zulhas hanya menyebut, salah satu arahan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Mengingat ketahanan pangan dan energi juga menjadi fokus Pemerintahan Prabowo - Gibran 5 tahun mendatang.

"Intinya 5 tahun ini kita swasembada pangan," kata Zulhas di dari dalam mobil saat keluar dari Rumah Hambalang.

Selain Zulhas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengatakan setidaknya ada 2 arahan yang diberikan oleh Prabowo Subianto kaitan dengan fokus kerja Pemerintah 5 tahun mendatang, yaitu pangan dan energi.

"Suasananya sangat hangat, kami sangat menghargai dan mengapresiasi Presiden terpilih yang menginisiasi acara ini. Tadi ada beberapa hal, misalnya ketika bicara ketahanan pangan dan energi," kata AGK yang lebih dahulu keluar Hambalang dari Zulhas.

"Kita mendengarkan arahan dari Presiden terpilih Prabowo, yang intinya menyampaikan pemikiran dan arahan beliau terhadap apa yang harus dikerjakan kabinet kedepan," sambungnya.

Selain, AGK dan Zulhas, beberapa Menteri di Kabinet Jokowi juga ikut dalam Pembekalan calon Menteri Prabowo, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan tokoh-tokoh lainnya.

Halaman:
1 2
