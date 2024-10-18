Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Akan Dampingi Prabowo Hadiri Forum APEC dan G-20

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |18:54 WIB
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Akan Dampingi Prabowo Hadiri Forum APEC dan G-20
Presiden Terpilih Prabowo dan Ketua Kadin Anindya Bakrie Dijadwalkan Hadir dalam Forum APEC dan G20. (Foto: Kadin)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2024 – 2029) Anindya Bakrie mendapatkan undangan resmi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, 20 Oktober 2024 lusa di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.

Hal tersebut disampaikan Anindya dalam Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia di Ruang Mochtar Riady, Lantai 29, Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Jumat (18/10/2024) sore.

Anindya juga menjelaskan dirinya akan ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rencana lawatan luar negeri pertama Presiden Prabowo pasca-pelantikan nanti. Kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri direncanakan pada pekan kedua dan ketiga November, termasuk di antaranya menghadiri Forum APEC di Lima, Peru, dan Forum G-20 di Rio De Jainero, Brasil. 

Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin dihadiri baik secara langsung ataupun melalui aplikasi zoom meeting oleh para Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang maupun WKU Kepengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029, di antaranya Erwin Aksa, James T. Riady, Nurdin Halid, Nita Yudi, Bobby Gafur

Umar, Shinta Widjaja Kamdani, Carmelita Hartoto, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Aryo Djojohadikusumo, dan Benny Soetrisno. Pada kesempatan tersebut, Anindya memberikan arahan kepada para pengurus di antaranya untuk menyusun program kerja 100 hari pertama dan program kerja 2025 sebagai bahan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan merangkul counterpart di kementerian/lembaga terkait WKU bidang masingmasing menyesuaikan dengan nomenklatur kabinet pemeritahan Prabowo – Gibran.

