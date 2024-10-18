3 Arahan Prabowo, Lanjutkan Pembangunan IKN!

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan ada tiga tugas utama yang diamanahkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini diungkap Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti usai mengikuti pembekalan di Kediaman Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Sentul, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu.

"(Tugas dari Prabowo) Ada IKN, jelas lanjut. Mestinya ya kayak air dan sebagainya harus lanjut juga, perumahan juga (menjadi perhatian)," kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, Diana mengonfirmasi telah menerima panggilan ke Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024. Pemanggilan ini berkaitan dengan nama-nama yang akan mengisi posisi kursi Wakil Menteri dan Kepala Badan di Kabinet Prabowo 2024-2029.

"Betul saya dipanggil ke Kertanegara. Insyaallah (diminta Prabowo) tetap terkait ke PU an. Baru hari ini bapak akan memberikan pembekalan, kemarin (Rabu) untuk Menteri," kata Diana kepada MNC Portal, Rabu (16/10).

Mengutip kaman resmi Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti di Surakarta pada tahun 1967. Diana menyelesaikan studinya untuk gelar sarjana di Universitas Diponegoro dengan mengambil pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro yang selesai pada tahun 1991.

Kemudian Diana melanjutkan pendidikan dengan meraih Gelar Magister Studi Studi Pembangunan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004.