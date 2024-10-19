Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Menguat 3,1% ke 7.760 Jelang Pelantikan Prabowo Jadi Presiden

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |09:52 WIB
IHSG Sepekan Menguat 3,1% ke 7.760 Jelang Pelantikan Prabowo Jadi Presiden
IHSG Sepekan Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan data perdagangan pada sepekan periode 14—18 Oktober 2024 mencatatkan peningkatan yang signifikan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,18% dan berada di level 7.760 dan peningkatan terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa sebesar 6,73 persen menjadi 1,26 juta kali transaksi dari 1,18 juta kali transaksi pada pekan lalu.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan turut mengalami kenaikan sebesar 3,18 persen menjadi berada pada level 7.760 dari 7.520 pada pekan lalu," tulis Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resmi, Sabtu (19/10/2024).

Kemudian peningkatan juga dialami oleh kapitalisasi pasar Bursa sebesar 3,47 persen menjadi Rp12.967 triliun dari Rp12.532 triliun pada pekan sebelumnya.

Tidak hanya itu, rata-rata volume transaksi harian Bursa selama sepekan mengalami peningkatan sebesar 1,08 persen menjadi 23,35 miliar lembar saham dari 23,10 miliar lembar saham pada minggu sebelumnya.

Sedangkan, selama sepekan rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 1,37 persen menjadi Rp10,92 triliun dari Rp11,08 triliun pada pekan sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179184/saham_top_losers-Pi4F_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan di BEI Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179158/saham_top_gainers-qoZA_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 128,33 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178828/sampoerna_beli_patriot_bond_danantara-2guV_large.jpg
Sampoerna (HMSP) Beli Patriot Bond Danantara Rp500 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement