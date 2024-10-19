Mengenal Account Officer Bank, Tugas Lengkap dengan Gajinya

JAKARTA - Mengenal Account Officer Bank, tugas lengkap dengan gajinya. Account Officer (AO) adalah seseorang yang memiliki posisi di sebuah perusahaan keuangan seperti bank atau koperasi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan klien dalam hal kredit.

Nasabah atau klien merupakan elemen krusial dalam operasional bank yang tidak stabil, sehingga peran AO menjadi penting dan hampir selalu tersedia di setiap institusi keuangan.

AO memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah calon nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, proses identifikasi ini bertujuan melindungi bank dari potensi kerugian.

Berikut ini, beberapa tugas dari Account Officer, yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (19/10/2024):

1. Collecting

Tugas utama account officer adalah mencari calon nasabah baru melalui berbagai cara, seperti menyebarkan brosur, menggunakan media sosial, dan meminta referensi. AO melakukan ini untuk merekrut klien baru. Tantangan yang sering dihadapi adalah penolakan kasar dari beberapa calon nasabah.

2. Melakukan Pengenalan Produk

AO biasanya melakukan pengenalan ini di kantor klien atau saat klien datang dengan memperkenalkan produk perusahaan, seperti pinjaman kredit, deposito, atau jasa lainnya, kepada klien. Tujuannya adalah untuk menawarkan produk yang relevan dengan kebutuhan klien.