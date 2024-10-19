Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Account Officer Bank, Tugas Lengkap dengan Gajinya

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |22:06 WIB
Mengenal Account Officer Bank, Tugas Lengkap dengan Gajinya
Mengenal Account Officer Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Account Officer Bank, tugas lengkap dengan gajinya. Account Officer (AO) adalah seseorang yang memiliki posisi di sebuah perusahaan keuangan seperti bank atau koperasi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan klien dalam hal kredit.

Nasabah atau klien merupakan elemen krusial dalam operasional bank yang tidak stabil, sehingga peran AO menjadi penting dan hampir selalu tersedia di setiap institusi keuangan.

AO memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah calon nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, proses identifikasi ini bertujuan melindungi bank dari potensi kerugian.

Berikut ini, beberapa tugas dari Account Officer, yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (19/10/2024):

1. Collecting

Tugas utama account officer adalah mencari calon nasabah baru melalui berbagai cara, seperti menyebarkan brosur, menggunakan media sosial, dan meminta referensi. AO melakukan ini untuk merekrut klien baru. Tantangan yang sering dihadapi adalah penolakan kasar dari beberapa calon nasabah.

2. Melakukan Pengenalan Produk

AO biasanya melakukan pengenalan ini di kantor klien atau saat klien datang dengan memperkenalkan produk perusahaan, seperti pinjaman kredit, deposito, atau jasa lainnya, kepada klien. Tujuannya adalah untuk menawarkan produk yang relevan dengan kebutuhan klien.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172146/rupiah-4FLJ_large.jpg
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169894/atm-rug5_large.jpg
Guyuran Rp200 Triliun ke 5 Bank, Kredit Langsung Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169187/bank-I5rc_large.jpg
Bank-Bank Disuntik Rp200 Triliun, Mirip Pembiayaan Koperasi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158387/bank-cb72_large.jpg
Daftar Terbaru 22 Bank Tutup di RI hingga Juli 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement