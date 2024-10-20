Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Orang Terkaya Indonesia Terbaru 2024

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |19:06 WIB
Daftar Orang Terkaya Indonesia Terbaru 2024
Daftar Orang Kaya Indonesia Terbaru 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Daftar orang terkaya RI terbaru. Paling kaya adalah Prajogo Pangestu.

Beberapa pengusaha sektor pertambangan dan pebisnis lainnya masih tetap mendominasi daftar orang terkaya di Indonesia.

Berikut daftar orang terkaya RI terbaru, dirangkum oleh Okezone dari data Forbes, Minggu (20/10/2024).

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu merupakan salah satu pengusaha dari Indonesia yang bergerak di bidang kehutanan, energi, dan petrokimia. Ia berhasil memimpin Barito Pacific Group yang menjadikan dirinya menjadi salah satu pengusaha terkaya di RI.

Tercatat Prajogo memiliki kekayaan sebesar USD54,2 miliar atau setara Rp841,1 triliun.

2. R. Budi & Michael Hartono

Mereka merupakan saudara dari keluarga Hartanto, yang merupakan pendiri dari perusahaan rokok PT Djarum.

Selain itu, keluarga mereka juga aktif salam bisnis di berbagai sektor, termasuk properti dan elektronik.

R Budi Hartono memiliki kekayaan USD27,6 miliar atau setara Rp428 triliun.

Michael Hartono memiliki kekayaan USD26,5 miliar atau setara Rp411 triliun.

