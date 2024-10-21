Profil AHY, Lulusan Terbaik yang Jadi Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan dalam pengumuman kabinet pada Minggu (20/10/2024) malam.

Adapun, Kementerian Koordinator ini merupakan kementerian baru yang dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Susunan kabinet Prabowo-Gibran yang diumumkan malam ini dinamakan Kabinet Merah Putih.

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta.

Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, merangkap sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo.

AHY lahir di Bandung, 10 Agustus 1978 silam. AHY adalah lulusan terbaik Akademi Militer pada tahun 2000, meraih Bintang Adhi Makayasa dan Pedang Trisakti Wiratama. Ia juga lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara pada tahun 1997, meraih Bintang Garuda Trisakti Tarunatama Emas.