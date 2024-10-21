Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih, Erick Thohir: Kerja Keras Lagi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |12:05 WIB
Jadi Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih, Erick Thohir: Kerja Keras Lagi
Menteri BUMN Erick Thohir siap kerja keras lagi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN Kabinet Merah Putih. Erick Thohir memastikan dirinya bekerja lebih giat lagi, setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut, di bawah Kabinet Merah Putih pemerintah bakal bekerja untuk pembangunan Indonesia.

“Kita kerja keras lagi untuk Indonesia di payung Kabinet Merah Putih yang di pimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Erick, Senin (21/10/2024).

Sebanyak 48 menteri Kabinet Merah Putih dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi. Pelantikan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/455/3107331/menteri_pariwisata-ZyFt_large.jpg
Segini Perbandingan Harta Kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/455/3106864/menteri_pariwisata-IVbw_large.jpg
Daftar 5 Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104768/menko_airlangga-WnRX_large.jpg
Menko Airlangga Kesal 10 Juta Orang Kaya RI Doyan Belanja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091369/prabowo-bakal-angkat-anggito-abimanyu-jadi-menteri-penerimaan-negara-pdZlzx8lVP.png
Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089682/segini-harta-kekayaan-maruarar-sirait-punya-banyak-tanah-di-indonesia-XNVbUhbokX.jpg
Segini Harta Kekayaan Maruarar Sirait, Punya Banyak Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082477/profil-septian-hario-seto-anak-buah-luhut-yang-dilantik-jadi-anggota-den-fyXL2VNj98.jpg
Profil Septian Hario Seto, Anak Buah Luhut yang Dilantik Jadi Anggota DEN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement