Jadi Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih, Erick Thohir: Kerja Keras Lagi

Menteri BUMN Erick Thohir siap kerja keras lagi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Presiden Prabowo menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN Kabinet Merah Putih. Erick Thohir memastikan dirinya bekerja lebih giat lagi, setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut, di bawah Kabinet Merah Putih pemerintah bakal bekerja untuk pembangunan Indonesia.

“Kita kerja keras lagi untuk Indonesia di payung Kabinet Merah Putih yang di pimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Erick, Senin (21/10/2024).

Sebanyak 48 menteri Kabinet Merah Putih dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi. Pelantikan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.