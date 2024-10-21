Sajikan Layanan Optimal, MNC Bank Kembali Dipercaya Jadi Mitra Bayar Taspen

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) kembali dipercaya oleh PT Taspen (Persero) atau Taspen sebagai Mitra Bayar dalam menyuguhkan layanan penyaluran manfaat pensiun.

Penunjukan tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama yang dilakukan Jumat (18/10/2024) oleh Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna dengan Direktur Operasi Taspen Ariyandi.

Sebelumnya pada 22 November 2022 MNC Bank ditunjuk pertama kali oleh Taspen untuk menyalurkan manfaat pensiun yang meliputi Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

Berbeda dengan Mitra Bayar lainnya, saat itu MNC Bank merupakan Bank Umum pertama yang ditunjuk sebagai Mitra Bayar dalam menggunakan layanan perbankan digital dalam proses pembayaran Manfaat Pensiun.

Didukung oleh inovasi layanan sekaligus pelayanan optimal yang diberikan kepada penerima manfaat pensiun, pada Juli 2024 berdasarkan hasil evaluasi Mitra Bayar Taspen, MNC Bank mendapatkan kategori “SANGAT BAIK”.

“Kami ucapkan terima kasih atas penilaian yang diberikan oleh Taspen atas kinerja MNC Bank selama ini dalam menjadi mitra pembayaran bagi penerima manfaat pensiunan. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi para penerima manfaat pensiun ke depannya” ungkap Rita Montagna saat menerima hasil evaluasi tersebut.

Di sisi lain, ruang lingkup kerja sama kali masih sama dengan pertama kali MNC Bank ditunjuk sebagai Mitra Bayar oleh Taspen. Pada kesempatan ini Rita Montagna menyampaikan komitmennya untuk memberikan yang terbaik kepada penerima manfaat pensiun.