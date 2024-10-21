Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Sajikan Layanan Optimal, MNC Bank Kembali Dipercaya Jadi Mitra Bayar Taspen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |12:01 WIB
Sajikan Layanan Optimal, MNC Bank Kembali Dipercaya Jadi Mitra Bayar Taspen
MNC Bank Kembali Dipercaya Jadi Mitra Bayar Taspen
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) kembali dipercaya oleh PT Taspen (Persero) atau Taspen sebagai Mitra Bayar dalam menyuguhkan layanan penyaluran manfaat pensiun.

Penunjukan tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama yang dilakukan Jumat (18/10/2024) oleh Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna dengan Direktur Operasi Taspen Ariyandi.

Sebelumnya pada 22 November 2022 MNC Bank ditunjuk pertama kali oleh Taspen untuk menyalurkan manfaat pensiun yang meliputi Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

Berbeda dengan Mitra Bayar lainnya, saat itu MNC Bank merupakan Bank Umum pertama yang ditunjuk sebagai Mitra Bayar dalam menggunakan layanan perbankan digital dalam proses pembayaran Manfaat Pensiun.

Didukung oleh inovasi layanan sekaligus pelayanan optimal yang diberikan kepada penerima manfaat pensiun, pada Juli 2024 berdasarkan hasil evaluasi Mitra Bayar Taspen, MNC Bank mendapatkan kategori “SANGAT BAIK”.

“Kami ucapkan terima kasih atas penilaian yang diberikan oleh Taspen atas kinerja MNC Bank selama ini dalam menjadi mitra pembayaran bagi penerima manfaat pensiunan. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi para penerima manfaat pensiun ke depannya” ungkap Rita Montagna saat menerima hasil evaluasi tersebut.

Di sisi lain, ruang lingkup kerja sama kali masih sama dengan pertama kali MNC Bank ditunjuk sebagai Mitra Bayar oleh Taspen. Pada kesempatan ini Rita Montagna menyampaikan komitmennya untuk memberikan yang terbaik kepada penerima manfaat pensiun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173688/mnc_bank-oP5g_large.jpg
Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement