HOME FINANCE HOT ISSUE

Ditunjuk Prabowo Jadi Utusan Khusus Presiden, Ini Reaksi Mari Elka Pangestu

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:31 WIB
Ditunjuk Prabowo Jadi Utusan Khusus Presiden, Ini Reaksi Mari Elka Pangestu
Utusan Khusus Kabinet Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur Pelaksana Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan Bank Dunia Mari Elka Pangestu resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

Pengangkatan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 76-M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden tahun 2024-2029.

Mari menjelaskan, selepas dilantik, dirinya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto atas tugas pokok dan fungsinya selama menjabat nanti. Namun demikian, ia mengaku penugasannya kali ini telah sesuai dengan bidang keahliannya.

"Kita menunggu arahan presiden ya, tapi ya kurang lebih sesuai dengan bidang saya, ya kurang lebih mengenai kerja sama internasional di bidang perdagangan maupun lebih luas secara multilateral," terang Mari di Kompleks Istana Negara, Selasa (22/10/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menanggapi ihwal bidang penugasannya yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Ia mengatakan belum bisa berkomentar apapun sebelum adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Halaman:
1 2
