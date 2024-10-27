Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kelas Menengah Jatuh Miskin, Dharma Kun Bakal Naikkan Gaji Pekerja

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:03 WIB
Kelas Menengah Jatuh Miskin, Dharma Kun Bakal Naikkan Gaji Pekerja
Pasangan Dharma-Kun bakal naikkan gaji pekerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun menyiapkan strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menangah yang sedang menurun. Data Index Tahun 2023 tercatat jumlah penduduk menuju kelas menengah sebanyak 52,1%.

Menurut Dharma, untuk meningkatkan daya beli hal yang pertama dilakukan adalah menaikan upah yang layak.

"Dia harus mendapatkan pendapatan yang layak yaitu dengan UMP yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL ya. Karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak. Untuk itu survei kebutuhan hidup layak menjadi sangat penting," ujarnya, dalam Debat Pilkada Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Kedua, mendorong para UMKM supaya bisa produktif. Di mana pihaknya memiliki program independent yang akan memberikan dukungan pelatihan bagi UMKM secara gratis.

"Mereka adalah orang-orang yang perlu didukung. Dan kalau kita melihat ibu-ibu juga bisa sangat produktif, untuk itu kita ingin memberikan pelatihan. Dan bagaimana pelatihan secara offline nya, kita juga punya program namanya warung independent, mereka bisa berkolaborasi di warung itu. Dan juga ada permodalan yang bisa mendukung best practice agar mereka bisa menjadi UMKM yang sangat produktif," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090301/segini-gaji-gubernur-jakarta-kursi-yang-diperebutkan-pramono-anung-vs-ridwan-kamil-HALeKWL3CU.jpg
Segini Gaji Gubernur Jakarta, Kursi yang Diperebutkan Pramono Anung vs Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090176/segini-harta-kekayaan-pramono-anung-yang-unggul-di-hasil-quick-count-pilkada-jakarta-2024-o29ukabsfM.jfif
Segini Harta Kekayaan Pramono Anung yang Unggul di Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/320/3087974/ridwan-kamil-ibu-ibu-jakarta-ingin-hidup-lebih-murah-dan-mudah-jvkbUFIxDR.jpg
Ridwan Kamil: Ibu-Ibu Jakarta Ingin Hidup Lebih Murah dan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/320/3087968/4-jurus-ridwan-kamil-atasi-macet-jakarta-R6hMyMsglK.jpg
4 Jurus Ridwan Kamil Atasi Kemacetan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086788/jadi-gubernur-jakarta-rk-bakal-konversi-motor-ojol-jadi-listrik-J2vN26e7hf.jfif
Jadi Gubernur Jakarta, RK Bakal Konversi Motor Ojol Jadi Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086774/singgung-si-kaya-dan-si-miskin-pramono-jakarta-bukan-hanya-tentang-scbd-menteng-NuVVGclShK.jfif
Singgung si Kaya dan si Miskin, Pramono: Jakarta Bukan Hanya Tentang SCBD-Menteng
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement