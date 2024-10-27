Kelas Menengah Jatuh Miskin, Dharma Kun Bakal Naikkan Gaji Pekerja

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun menyiapkan strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menangah yang sedang menurun. Data Index Tahun 2023 tercatat jumlah penduduk menuju kelas menengah sebanyak 52,1%.

Menurut Dharma, untuk meningkatkan daya beli hal yang pertama dilakukan adalah menaikan upah yang layak.

"Dia harus mendapatkan pendapatan yang layak yaitu dengan UMP yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL ya. Karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak. Untuk itu survei kebutuhan hidup layak menjadi sangat penting," ujarnya, dalam Debat Pilkada Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Kedua, mendorong para UMKM supaya bisa produktif. Di mana pihaknya memiliki program independent yang akan memberikan dukungan pelatihan bagi UMKM secara gratis.

"Mereka adalah orang-orang yang perlu didukung. Dan kalau kita melihat ibu-ibu juga bisa sangat produktif, untuk itu kita ingin memberikan pelatihan. Dan bagaimana pelatihan secara offline nya, kita juga punya program namanya warung independent, mereka bisa berkolaborasi di warung itu. Dan juga ada permodalan yang bisa mendukung best practice agar mereka bisa menjadi UMKM yang sangat produktif," ujarnya.