Tingkatkan Pemahaman Reksa Dana, MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi di Universitas Widya Dharma

Tingkatkan Pemahaman Reksa Dana, MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi di Universitas Widya Dharma

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management berkolaborasi dalam gelaran edukasi reksa Having Fund di Universitas Widya Dharma, Pontianak pada Jumat (25/10/2024). Pembahasan materi edukasi disampaikan oleh Bank Distribution Sucor Asset Management Eyza Jatu Yuana dan Perwakilan MNC Sekuritas Cabang Pontianak Habibi.

Presiden Direktur Sucor Asset Management Jemmy Paul Wawointama mengatakan bahwa acara Having Fund 2024 di Universitas Widya Dharma Pontianak bersama MNC Sekuritas yang dibawakan oleh Elyza Jatu Yuana sebagai narasumber dari Sucor Asset Management menyoroti pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda khususnya.

"Melalui pemahaman finansial yang baik diharapkan dapat membantu mereka mencapai masa depan yang lebih aman," ujarnya.