HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Tol Getaci Ruas Gedebage-Tasikmalaya Dilelang Ulang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |21:05 WIB
Proyek Tol Getaci Ruas Gedebage-Tasikmalaya Dilelang Ulang
Proyek Tol Getaci Ruas Tol Gedebage-Tasikmalaya Dilelang Ulang. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) bakal dilelang ulang. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum hanya melelang ruas Gedebage-Tasikmalaya. Sedangkan sisanya sampai Cilacap akan dibangun nanti.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono saat ditemui di kompleks Gedung DPR RI usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V.

"Karena tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekan sedikit sampai Tasikmalaya. Bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasik, baru beberapa tahun kemudian kita lanjut lagi," Triono, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Yongki sapaan akrabnya menjelaskan, proyek tol tersebut rencananya akan kembali masuk dalam tahap lelang pada 2025. Targetnya, proyek tersebut akan masuk dalam konstruksi pada tahun 2026 mendatang.

"Kemungkinan baru 2026 (pengerjaan fisik). Karena itu kan prosesnya begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembebasan lahan, baru fisik," tambahnya.

Pada rencana awal, Jalan tol Getaci terdiri dari 4 seksi, yakni yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). Pembangunan jalan Tol dengan nilai investasi Rp56 triliun ini akan dibagi menjadi dua tahap.

Akan tetapi skema pembangunan jalan tol tersebut berubah, hanya menyisakan seksi 1 dan 2, Gedebage - Tasikmalaya sepanjang 95,52 km.

Halaman:
1 2
