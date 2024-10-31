Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Bansos yang Cair di November 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |10:25 WIB
4 Bansos yang Cair di November 2024
Bansos yang cair bulan November (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar Bantuan sosial (Bansos) yang cair bulan November 2024. Bansos berupa pangan sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih dicairkan sampai akhir tahun ini.

Bansos yang masih cair di Oktober 2024, di antaranya bantuan tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bantuan beras.

Masyarakat bisa mengecek apakah termasuk sebagai penerima bansos atau tidak. Cara mengecek bansos bisa dengan datang ke kantor desa atau kelurahan setempat.

Bisa juga cek melalui aplikasi cek bansos dan website resmi Kementerian Sosial.

Masyarakat juga harus memastikan data kependudukan selalu terupdate agar dapat tercatat sebagai penerima bansos jika memenuhi syarat.

Selain itu, tetap perhatikan informasi terbaru mengenai bansos melalui media sosial, website pemerintah, atau media massa.

Berikut daftar bansos di November 2024:

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah ini dilakukan secara non tunai kepada masyarakat miskin. Setiap penerimanya akan mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu per bulan.

Kendati demikian, BPNT tidak boleh dicairkan secara tunai sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa melakukan pembelian bahan pangan secara online melalui E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong). Dengan diberikannya bantuan, pemerintah berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas gizi melalui makanan.

BPNT bulan November 2024 akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara.

Halaman:
1 2
