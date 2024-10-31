Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula, Bahlil: Saya Turut Prihatin!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:45 WIB
Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula, Bahlil: Saya Turut Prihatin!
Menteri ESDM Bahlil soal Tom Lembong (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal penetapan tersangka Tom Lembong pada kasus korupsi importasi gula di Kemendag 2015-2016.

Bahlil yang mengaku junior Tom Lembong mengaku prihatin dengan penetapan tersangka tersebut.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil pun menyerahkan segala keputusan kepada penegak hukum. Dirinya mengaku tidak mengikuti kasus yang mentersangkakan Tom Lembong.

"Saya sendiri gak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah diperdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baek aja lah," ungkapnya.

Halaman:
1 2
