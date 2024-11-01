Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM BP AKR Naik 1 November 2024, Cek Daftar Lengkapnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |10:34 WIB
Harga BBM BP AKR Naik 1 November 2024, Cek Daftar Lengkapnya
Daftar harga BBM BP AKR yang naik mulai hari ini (Foto: BP AKR)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM BP AKR naik berlaku mulai 1 November 2024. Harga BBM paling murah di BP dibanderol Rp12.290 per liter.

Mengutip data dari website BP, Jumat (1/11/2024), harga BP Ultimate yang tadinya Rp13.070 per liter naik menjadi Rp13.310 per liter.

"Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis manajemen BP AKR.

Kemudian BP 92 tidak mengalami perubahan harga alias tetap Rp12.290 per liter. Lalu BP Ultimate Diesel dari Rp13.250 per liter naik jadi Rp13.510 dan BP Diesel naik dari Rp12.840 per liter menjadi Rp13.170 per liter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181232/spbu_pertamina-PLb6_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180559/harga_bbm_pertamina-g6mk_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 November 2025, Ini Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175454/bbm-m15T_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga Shell Resmi Naik, Berlaku Hari Ini 9 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175047/bbm_pertamina-6fdW_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Berlaku 7 Oktober 2025, Cek Pertalite hingga Dexlite
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174163/bbm_pertamina-Gr4a_large.jpg
4 Fakta Harga BBM Naik Oktober 2025 hingga Stok di Indonesia 21 Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement