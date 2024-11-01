Harga BBM BP AKR Naik 1 November 2024, Cek Daftar Lengkapnya

Daftar harga BBM BP AKR yang naik mulai hari ini (Foto: BP AKR)

JAKARTA - Harga BBM BP AKR naik berlaku mulai 1 November 2024. Harga BBM paling murah di BP dibanderol Rp12.290 per liter.

Mengutip data dari website BP, Jumat (1/11/2024), harga BP Ultimate yang tadinya Rp13.070 per liter naik menjadi Rp13.310 per liter.

"Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis manajemen BP AKR.

Kemudian BP 92 tidak mengalami perubahan harga alias tetap Rp12.290 per liter. Lalu BP Ultimate Diesel dari Rp13.250 per liter naik jadi Rp13.510 dan BP Diesel naik dari Rp12.840 per liter menjadi Rp13.170 per liter.