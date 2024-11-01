Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad vs Tom Lembong

JAKARTA – Adu harta kekayaan Raffi Ahmad vs Tom Lembong. Harta kekayaan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mendadak menjadi sorotan. Bahkan, ada yang berusaha membandingkannya dengan kekayaan dari berbagai tokoh termasuk Raffi Ahmad.

Mantan Menteri Perdagangan dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tom Lembong baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp400 miliar.

Tindak pidana korupsi tersebut diketahui dilakukan olehnya saat Tom Lembong masih duduk di kursi kabinet sebagai Menteri Perdagangan. Ia diketahui memberikan izin impor pada sebuah perusahaan swasta di saat Indonesia mengalami surplus beras.

Akibat hal ini, sosoknya terus menjadi sorotan publik. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan jumlah kekayaan pria yang menjadi Co-Captain tim pemenangan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pemilu Presiden 2024 lalu itu.

BACA JUGA: 10 Orang Kaya di Dunia dari Bisnis Kosmetik

Tidak ada informasi resmi berapa jumlah kekayaan Tom saat ini. Namun berdasarkan laporan LHKPN terakhirnya saat masih menjadi Kepala BKPM pada 2019 lalu jumlah kekayaan totalnya mencapai Rp101.486.990.994 atau Rp101,4 miliar.