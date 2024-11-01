Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad vs Tom Lembong

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |15:49 WIB
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad vs Tom Lembong
Harta Kekayaan Raffi Ahmad vs Tom Lembong (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Adu harta kekayaan Raffi Ahmad vs Tom Lembong. Harta kekayaan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mendadak menjadi sorotan. Bahkan, ada yang berusaha membandingkannya dengan kekayaan dari berbagai tokoh termasuk Raffi Ahmad.

Mantan Menteri Perdagangan dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tom Lembong baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp400 miliar.

Tindak pidana korupsi tersebut diketahui dilakukan olehnya saat Tom Lembong masih duduk di kursi kabinet sebagai Menteri Perdagangan. Ia diketahui memberikan izin impor pada sebuah perusahaan swasta di saat Indonesia mengalami surplus beras.

Akibat hal ini, sosoknya terus menjadi sorotan publik. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan jumlah kekayaan pria yang menjadi Co-Captain tim pemenangan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pemilu Presiden 2024 lalu itu.

Tidak ada informasi resmi berapa jumlah kekayaan Tom saat ini. Namun berdasarkan laporan LHKPN terakhirnya saat masih menjadi Kepala BKPM pada 2019 lalu jumlah kekayaan totalnya mencapai Rp101.486.990.994 atau Rp101,4 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement