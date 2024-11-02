Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PKWT Maksimal 5 Tahun, Ini Aturannya

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |06:14 WIB
PKWT Maksimal 5 Tahun, Ini Aturannya
PKWT Maksimal 5 Tahun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan dalam Pasal 56 ayat (3) dalam 81 angka 12 UU Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Di dalam pasal yang menerangkan perjanjian kerja tersebut, terdapat ketidakseimbangan antara posisi buruh dengan pemberi kerja.

Berdasarkan hal itu, sebelum Pasal 81 angka 12 UU Nomor 6 Tahun 2023 diubah oleh pembuat undang-undang, MK menekankan bahwa batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maksimal adalah lima tahun, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

MK pun menyatakan jangka waktu PKWT penting untuk diatur di dalam undang-undang, bukan dalam peraturan turunan maupun perjanjian lainnya.

"Norma yang mengatur mengenai jangka waktu PKWT merupakan norma yang sangat penting untuk diatur dalam undang-undang, sehingga perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja atau buruh harus mendasarkan pada norma dalam undang-undang," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan pertimbangan hukum MK.

Selain itu, MK menegaskan bahwa perjanjian kerja PKWT wajib disusun secara tertulis. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja atau buruh, baik mengenai durasi kontrak maupun penyelesaian pekerjaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement