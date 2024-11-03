Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Revisi Permendag 8, Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |22:17 WIB
Revisi Permendag 8, Pemerintah Bentuk Tim Khusus
Sritex Bangkrut Diduga Karena Permendag 8 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah membentuk task force atau satuan tugas (satgas) untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023. Beleid ini mengatur Kebijakan dan pengaturan impor.

Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko SA Cahyanto mengatakan, task force alias tim teknsi berasal dari Kemenperin dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Tugas tim nantinya membahas detail atas perubahan Permendag 8/2024, dimana akan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Akan ada task force khusus untuk ini, iya ini akan difasilitasi (pembahasan) oleh tim teknis,” ujar Eko saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil beberapa inisiatif untuk menguatkan industri tekstil di Tanah Air.

Salah satunya inisiatif dengan kembali mendiskusikan penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk tekstil di dalam negeri,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100/sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180254/indomaret-eA1w_large.jpeg
Kemenko PM Tegaskan Tak Matikan Indomaret dan Alfamart
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement