Dirut Sinar Mas Agro Irwan Tirtariyadi Meninggal Dunia

JAKARTA - Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) Irwan Tirtariyadi meninggal dunia.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, Senin (4/11/2024), Irwan Tirtariyadi meninggal dunia pada 3 November 2024.

"Bapak Irwan Tirtariyadi, Direktur Utama SMART, telah meninggal dunia dengan tenang di Jakarta pada hari Minggu, 3 November 2024," tulis Sekretaris Perusahaan SMART, Jimmy Pramono dalam keterbukaan informasi.

Jimmy mengungkapkan perseroan berduka cita atas berpulangnya Irwan Tirtariyadi. Dalam informasi tersebut, perseroan belum mengumumkan sosok yang akan mengisi bangku Dirut SMART.

"Pergantian posisi jabatan almarhum termasuk penyelenggaraan RUPSLB perseroan akan diinformasikan lebih lanjut," imbuh dia.