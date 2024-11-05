Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke 7.474 Jelang Pengumuman Ekonomi RI

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |09:32 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke 7.474 Jelang Pengumuman Ekonomi RI
IHSG Hari Ini Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 7.474 pada pagi ini Selasa (5/11/2024).

Semenit berjalan IHSG masih volatile dengan tekanan 0,08 persen ke 7.473.

Sebanyak 219 saham menguat, 131 turun, dan 175 lainnya tak bergerak. Nilai transaksi awal mencapai Rp641,48 miliar, dari volume 340 juta saham.

Sejumlah indeks pendukung bergerak tak kompak seperti LQ45 turun 0,04 persen, JII menguat 0,60 persen, IDX30 naik 0,06 persen, dan MNC36 koreksi 0,05 persen.

Tifa sektor pemberat datang dari industri, keuangan, dan konsumer siklikal. Sementara mayoritas masih berada di zona hijau.

Halaman:
1 2

Telusuri berita finance lainnya
