JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik wakil dan anggota dewan ekonomi nasional di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Selasa (5/11/2024).
Pelantikan wakil dan anggota tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 P Tahun 2024 tentang pengangkatan wakil ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional.
Berikut susunan Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional:
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional: Mari Elka Pangestu
Anggota :
Muhammad Chatib Basri
Arief Anshory Yusuf
Haryanto Adikoesoemo
Heriyanto Irawan
Septian Hario Seto
Firman Hidayat
Prabowo pun mengambil sumpah wakil dan para anggota dewan ekonomi nasional yang dilantik hari ini.