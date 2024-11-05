Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Lantik Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Ini Daftarnya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |12:45 WIB
Prabowo Lantik Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Ini Daftarnya
Presiden Prabowo lantik Anggota Dewan Ekonomi Nasional (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik wakil dan anggota dewan ekonomi nasional di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Selasa (5/11/2024).

Pelantikan wakil dan anggota tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 P Tahun 2024 tentang pengangkatan wakil ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Berikut susunan Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional:

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional: Mari Elka Pangestu

Anggota :

Muhammad Chatib Basri

Arief Anshory Yusuf

Haryanto Adikoesoemo

Heriyanto Irawan

Septian Hario Seto

Firman Hidayat

Prabowo pun mengambil sumpah wakil dan para anggota dewan ekonomi nasional yang dilantik hari ini.

