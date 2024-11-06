Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Tahun 2024

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |01:05 WIB
Cara Cek Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Tahun 2024
Cara cek penerima bansos lansia Jakarta tahap 4 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara cek penerima bansos Kartu Lansia Jakarta tahap 4 tahun 2024. Pemerintah akan mencairkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4 secara bertahap dari Oktober hingga Desember 2024.

Setiap penerima bantuan ini akan mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per bulan, total Rp900.000 selama tiga bulan.

Bantuan ini disalurkan secara berkala setiap tiga bulan melalui kartu ATM Bank DKI, dengan tujuan membantu para lansia memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya.

Namun, program KLJ tidak ditujukan untuk semua lansia di Jakarta, melainkan hanya bagi mereka yang memenuhi sejumlah kriteria.

Berikut adalah kriteria penerima KLJ yang telah dirangkum oleh Okezone pada, Rabu (6/11/2024):

- Berusia 60 tahun ke atas dan tinggal di DKI Jakarta.

- Termasuk dalam data warga DKI Jakarta yang membutuhkan bantuan sosial.

- Terdaftar dalam sistem Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai penerima bantuan sosial.

