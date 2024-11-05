Bagaimana Jika Lansia Belum Terdaftar Bansos KLJ? Ini Solusinya

Bagaimana jika lansia belum terdaftar bansos KLJ? ini solusinya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bagaimana jika lansia belum terdaftar bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ), ini solusinya. Program bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagi warga lansia yang akan mendaftar program ini, maka inilah perlu diperhatikan bahwa kita harus pastikan lansia yang mendaftar telah memenuhi syarat sebagai penerima program KLJ, yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan warga DKI yang dapat dibuktikan dengan melihat KTP DKI Jakarta.

2. Dengan tidak memiliki penghasilan tetap atau pendapatannya di bawah UMP.

3. Lansia tidak memiliki anggota keluarga yang cukup untuk menanggung beban hidupnya.

4. Lalu menjalani kehidupan sendiri atau bersama keluarga yang tidak memiliki sumber keuangan.

5. Adapun dokumen yang perlu disiapkan oleh warga lansia yang akan mendaftar KLJ, sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

- Fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta

- Pas foto terbaru saat ini dengan ukuran 3x4 cm

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diberikan oleh kelurahan