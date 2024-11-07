Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

9 Aplikasi Penghasil Uang Asli Bisa ke DANA Tercepat Real

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |01:02 WIB
9 Aplikasi Penghasil Uang Asli Bisa ke DANA Tercepat Real
9 aplikasi pengasil uang asli ke DANA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 9 aplikasi penghasil uang asli bisa ke DANA tercepat real. Saat ini, ada banyak aplikasi penghasil uang asli yang bisa dikirim ke DANA dengan cepat dan real.

Aplikasi-aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk menambah pendapatan untuk sebatas membeli jajan hingga menutupi kebutuhan sehari-hari.

Cara mendapatkannya pun cukup mudah dan beraga. Ada yang hanya perlu bermain game, mengisi survey, berbelanja dan lain sebagainya. Pengguna bisa memilih aplikasi yang cocok dengan kebiasaannya untuk mendapatkan uang.

Bayangkan saja jika bisa menghasilkan uang 100 ribu sehari dengan beberapa aplikasi. Berapa banyak uang yang akan didapat jika dalam satu bulan atau satu tahun.

Yang lebih penting lagi, aplikasi ini juga terjamin legalitas dan keamanannya. Dengan begitu, pengguna tidak perlu khawatir dengan resiko seperti pencurian data, malware atau yang lainnya.

Berikut adalah 9 aplikasi penghasil uang asli yang bisa ditransfer ke DANA tercepat real.

1. Jungle Box

Jungle Box merupakan aplikasi penghasil uang yang menyediakan berbagai misi di dalamnya. Pengguna bisa mendapat uang hanya dengan melakukan berbagai tugas seperti menonton video, mengundang teman, maupun bermain game.

2. Top Rich

Top Rich adalah aplikasi game yang bisa juga digunakan untuk mendapatkan uang tambahan. Aplikasi ini sangat cocok untuk bisa menghasilkan uang di waktu luang.

3. Novelah

Seperti namanya, Novelah adalah aplikasi untuk membaca novel. Namun saat membaca novel di aplikasi ini, pengguna juga bisa mendapatkan uang dengan cara membaca dalam kurun waktu tertentu, mengerjakan tugas, ataupun mengundang teman.

4. Finovel

Sama dengan aplikasi sebelumnya, Finovel juga bisa digunakan untuk mendapatkan uang yang ditransfer ke DANA. Caranya, pengguna bisa mengikuti program afiliasi, menonton iklan, dan juga survei.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement