5 Fakta Terbaru Bansos hingga Rencana Tambahan Rp100 Triliun di 2025

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).

Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tetapi juga untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Seiring dengan berjalannya program bansos tersebut, pemerintah juga merencanakan peningkatan anggaran pada tahun mendatang untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

Berikut fakta menarik mengenai Bansos hingga rencana tambahan anggaran hingga Rp100 Triliun yang sudah dirangkum oleh Okezone, Senin (11/11/2024):

BACA JUGA: Cara Cek Bansos di Situs Resmi Kemensos Menggunakan HP

1. Empat Tahap Sepanjang Tahun

Bansos yang menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), direncanakan untuk disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun. Pencairan PKH tahun 2024 ini, telah terjadwal sebagai berikut:

• Tahap 1: Januari hingga Maret

• Tahap 2: April hingga Juni

• Tahap 3: Juli hingga September

• Tahap 4: Oktober hingga Desember