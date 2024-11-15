Profil Mantan Staf Khusus Jokowi yang Diangkat Jadi Komisaris PLN

JAKARTA - Mantan Staf Khusus Jokowi sekaligus eks Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Aminuddin Ma’ruf diangkat menjadi Komisaris PLN. Sebelumnya dirinya juga diangkat menjadi salah satu Wakil Menteri BUMN pada 20 Oktober 2024.

Pria kelahiran Karawang, Jawa Barat, pada 27 Juli 1986 ini merupakan mantan staf khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial, yang menjabat dari tahun 2019 hingga 2024.

Tugasnya mencakup menjalin hubungan dengan berbagai kelompok strategis, termasuk pesantren, mahasiswa, dan komunitas desa.

Aminuddin tumbuh dalam lingkungan keluarga petani yang memiliki keterbatasan fasilitas. Kendati demikian, dia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Negeri Jakarta dan meraih gelar magister di Universitas Trisakti.

Selama menjalankan pendidikan di universitas, Aminuddin aktif dalam organisasi mahasiswa dan pernah menjabat sebagai ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari tahun 2014 - 2017.

Dia juga berpartisipasi dalam gerakan politik kerelawanan dengan mendirikan Solidaritas Ulama Muda Indonesia (Samawi) sebuah organisasi yang membangun komunikasi yang erat dengan ulama, kiai, dan santri di pondok pesantren.

Program-program unggulan nya, seperti Kembali Pulang dan Pesantren Development Project, berkontribusi pada pembangunan di daerah pedesaan serta pemberdayaan pesantren di seluruh Indonesia.

Pada 2019, Aminuddin diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai staf khusus. Selama masa jabatannya, dia melaksanakan berbagai program, termasuk digitalisasi karya ulama, proyek pengembangan pesantren, dan program Kecamatan Berdaya. Ia juga membangun komunikasi dengan berbagai organisasi kepemudaan, seperti HMI, PMII, IMM, KAMMI, BEM dan GMNI.