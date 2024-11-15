Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Mantan Staf Khusus Jokowi yang Diangkat Jadi Komisaris PLN

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |06:28 WIB
Profil Mantan Staf Khusus Jokowi yang Diangkat Jadi Komisaris PLN
Profil Mantan Stafsus Jokowi yang Diangkat Jadi Komisaris PLN. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Staf Khusus Jokowi sekaligus eks Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Aminuddin Ma’ruf diangkat menjadi Komisaris PLN. Sebelumnya dirinya juga diangkat menjadi salah satu Wakil Menteri BUMN pada 20 Oktober 2024.

Pria kelahiran Karawang, Jawa Barat, pada 27 Juli 1986 ini merupakan mantan staf khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial, yang menjabat dari tahun 2019 hingga 2024.

Tugasnya mencakup menjalin hubungan dengan berbagai kelompok strategis, termasuk pesantren, mahasiswa, dan komunitas desa.

Aminuddin tumbuh dalam lingkungan keluarga petani yang memiliki keterbatasan fasilitas. Kendati demikian, dia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Negeri Jakarta dan meraih gelar magister di Universitas Trisakti.

Selama menjalankan pendidikan di universitas, Aminuddin aktif dalam organisasi mahasiswa dan pernah menjabat sebagai ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari tahun 2014 - 2017.

Dia juga berpartisipasi dalam gerakan politik kerelawanan dengan mendirikan Solidaritas Ulama Muda Indonesia (Samawi) sebuah organisasi yang membangun komunikasi yang erat dengan ulama, kiai, dan santri di pondok pesantren.

Program-program unggulan nya, seperti Kembali Pulang dan Pesantren Development Project, berkontribusi pada pembangunan di daerah pedesaan serta pemberdayaan pesantren di seluruh Indonesia.

Pada 2019, Aminuddin diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai staf khusus. Selama masa jabatannya, dia melaksanakan berbagai program, termasuk digitalisasi karya ulama, proyek pengembangan pesantren, dan program Kecamatan Berdaya. Ia juga membangun komunikasi dengan berbagai organisasi kepemudaan, seperti HMI, PMII, IMM, KAMMI, BEM dan GMNI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926/listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179579/diskon_listrik_pln-spyH_large.jpg
Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178069/diskon_listrik_pln-QJ43_large.jpg
Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003/biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173941/pln_mobile-QTnq_large.jpg
Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement