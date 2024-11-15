Liburan di Thailand Makin Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) saat ini tengah menggelar beragam penawaran istimewa bagi pemegang kartu kredit MNC Bank, salah satunya yang berlogo Mastercard®️.

Bagi kamu yang saat ini sedang berencana untuk berlibur ke Thailand, saat ini MNC Bank telah bekerja sama dengan berbagai merchant pilihan terbaik di Thailand untuk memanjakan seluruh pemegang kartu kredit MNC Bank dalam berwisata.

Jangan lupa untuk memanfaatkan semua jenis kartu kredit MNC Bank berlogo Mastercard®️ agar liburanmu makin hemat dan menyenangkan. Simak deretan ketentuan dari benefit yang ditawarkan tersebut:

1. Promo ini berlaku pada beberapa merchant rekanan MNC Bank di Singapura yang dapat kamu cek di sini.

2. Seluruh promo yang terdapat pada berbagai merchant pilihan dapat dinikmati oleh pemegang semua jenis kartu kredit MNC Bank berlogo Mastercard®️.

3. Perlu diingat, promo berlaku selama periode 15 Oktober 2024 hingga 15 Agustus 2025.

Selengkapnya mengenai penawaran tersebut dapat diakses pada https://mncbank.co.id/post/promo-travel-to-thailand--mastercard-. Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran spesial yang disajikan.

Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan Kartu Kredit.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata menyampaikan bahwa MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat dinikmati pemegang Kartu Kredit MNC Bank dengan tetap memberikan keuntungan kepada pemegangnya.

“Promo spesial yang kami sediakan selama ini mengikuti kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi sehari-hari. Melalui penawaran tersebut kami berharap nasabah dapat memanfaatkan setiap promonya sesuai dengan kebutuhan masing-masing” papar Denny.