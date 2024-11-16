Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Tantangan Industri Pelayaran dari Perang Ukraina, Timur Tengah hingga Perang Tarif China-AS

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |15:33 WIB
3 Tantangan Industri Pelayaran dari Perang Ukraina, Timur Tengah hingga Perang Tarif China-AS
Industri pelayaran dunia hadapi tiga tantangan (Foto: PIS)
A
A
A

JAKARTA - Industri pelayaran menghadapi tiga tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik akibat perang di Ukraina dan Timur Tengah, perang tarif antara Amerika Serikat dan China, dan dampak perubahan iklim.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor maritim, PT Pertamina International Shipping (PIS) pun menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi tantangan disrupsi rantai pasok energi. Mulai dari perkembangan teknologi hingga ketegangan geopolitik global.

"PIS sangat memahami dampak negatif dari ketegangan-ketegangan tersebut. Kami merasakan urgensi untuk terus beradaptasi di tengah situasi yang semakin tidak menentu,” ujar Yoki, yang menjadi salah satu pembicara di forum CEO ADIPEC bertajuk "Winds of Change in Global Trade and The Role of Shipping for Economic Stability," ujar CEO PIS Yoki Firnandi, Jumat (14/11/2024).

Ketegangan yang timbul akibat agresi militer Rusia telah memberikan dampak besar terhadap rantai pasokan energi global. Sebagai respon, negara-negara Uni Eropa menerapkan kebijakan yang membatasi pergerakan kapal-kapal Rusia.

Kebijakan ini menyebabkan lonjakan signifikan dalam aktivitas kapal gelap (ghost ships), yaitu kapal yang beroperasi dengan mematikan sistem AIS (Automatic Identification System), yang mempersulit pihak berwenang untuk mengidentifikasi keberadaan kapal tersebut. Hal ini tentunya meningkatkan risiko kecelakaan di perairan internasional.

“PIS secara rutin melakukan berbagai sistem verifikasi untuk memastikan kami mengetahui dengan jelas latar belakang kapal yang kami sewa dari pihak ketiga. Dalam proses pengadaan kapal charter, kami memeriksa riwayat kepemilikan kapal, termasuk sejarah operasional dan reputasi pemilik kargo. PIS juga secara berkala memantau potensi risiko yang ada serta langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah Yoki.

Sementara itu, dalam menghadapi tantangan yang juga semakin beragam, lPIS telah mengoptimalkan digitalisasi serta menggunakan berbagai teknologi mutakhir seperti artificial intelligence (AI) yang memungkinkan pengawasan secara real-time dan akurat terhadap kapal-kapal PIS saat berlayar di daerah rawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184510//perubahan_iklim-gye6_large.jpg
Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183998//cop-XghL_large.jpg
Ekonomi Hijau, RI Perkuat Pembiayaan Karbon dan Hutan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183959//perubahan_iklim-ovGA_large.jpg
Konferensi COP30, RI Dipuji PBB soal Komitmen Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182962//lingkungan_hidup-Hq0o_large.jpg
Paviliun Indonesia Diresmikan, Menteri Hanif: Jadi Jembatan Hijau Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186//hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement