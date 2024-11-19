Wakil Kepala BP Danantara Rangkap Jabatan Dirut PT PAL, Begini Penjelasan Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara perihal status Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang yang masih merangkap jabatan yakni Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) dan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero).

Selaku pemegang saham PAL Indonesia, Erick menyebut Kementerian BUMN akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga pergantian dewan direksi dan komisaris akan dilakukan.

Soal Kaharuddin bakal dicopot sebagai Direktur Utama PAL saat RUPS, Erick enggan menjawab. Justru dia menegaskan bahwa perubahan direksi PAL Indonesia harus dikoordinasikan dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.

“Kan biasanya kalau untuk di industri pertahanan nanti kita koordinasi dengan Menteri Pertahanan, tapi atas instruksi bapak Presiden, itu selalu begitu,” ujar Erick saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Selasa (19/11/2024).

Kaharuddin menjabat sebagai Direktur Utama PAL Indonesia sejak April 2021 hingga saat ini. Sementara, jabatan Wakil Kepala BP Danantara mulai diemban pada Oktober tahun ini.