Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri Ara Minta Agen Properti Siapkan Tipe Rumah MBR Khusus Ukuran 35 Meter

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |10:33 WIB
Menteri Ara Minta Agen Properti Siapkan Tipe Rumah MBR Khusus Ukuran 35 Meter
Menteri Ara minta agen properti klasifikasi rumah untuk masyarakat penghasilan rendah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agen properti berperan membangun ekosistem perumahan rakyat. Dia menyarankan agen properti mengklasifikasikan tipe rumah dengan tingkat ekonomi masyarakat.

Menteri Ara mengusulkan ada dua tingkatan yang disiapkan bagi rumah rakyat berdasarkan tipe luasan tanah dan rumah yang dijual.

"Saya sedang usulkan ada dua tier/tingkat, misal ada luas rumah 35 dan 50. Jadi nanti kalau ada peningkatan ekonomi pada konsumen rakyat kecil, mereka bisa menjual rumah tipe 35-nya dan beli yang tipe 50. Jadi ekosistem bisnisnya berjalan, pastinya mereka butuh agen properti untuk jual belinya," kata Menteri Ara dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).

Dalam kesempatan itu Menteri Ara juga mendorong semua agen properti untuk meningkatkan inovasi utamanya terkait pemanfaatan teknologi.

"Salah satunya agen properti harus mempunyai catatan digital bagaimana perkembangan jual beli rumah yang mereka lakukan, yang juga akan berdampak terhadap promosi," ujarnya.

Menteri Ara mengatakan, inovasi merupakan kunci dalam pengembangan sektor properti terutama dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo. "Dengan anggaran APBN yang terbatas, maka inovasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada," tambah Menteri Ara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/470/3170474/rumah_subsidi-vtS0_large.jpg
KUR Rumah Subsidi Dimulai Oktober 2025, Anggarkan Rp130 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/470/3164648/rumah-DPVF_large.jpg
Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160948/rumah-VwMC_large.jpg
Rumah Subsidi 36 Meter Persegi Bakal Dijual di Bawah Rp60 Juta, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/470/3160005/rumah_subsidi-m9Ag_large.jpg
100 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Pegawai ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/470/3158414/rumah-esmc_large.jpg
5.000 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Guru Ngaji hingga Dai, Skema KPR Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/470/3154865/ide_rumah_subsidi-oxJY_large.jpg
3 Fakta Rumah Subsidi Minimalis Ukuran 18 Meter Batal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement