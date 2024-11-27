Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Kekayaan Dedi Mulyadi yang Unggul Hasil Hitung Cepat di Pilgub Jabar 2024

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:57 WIB
Intip Harta Kekayaan Dedi Mulyadi yang Unggul Hasil Hitung Cepat di Pilgub Jabar 2024
Harta kekayaan Dedi Mulyani yang unggul di Pilkada Jabar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan yang dimiliki oleh Dedi Mulyadi yang unggul dalam hasil hitung cepat di Pilgub Jawa Barat 2024. Tercatat bahwa harta kekayaannya mencapai Rp12 miliar.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada tahun 2024 ini Dedi Mulyadi melaporkan memiliki kekayaan sebesar Rp12 miliar dengan total kekayaan tanah Rp7 miliar, total kekayaan transportasi Rp8 miliar, harta bergerak lainnya Rp160 juta, serta harta setara kas senilai Rp1,1 miliar.

Jika ditotal dari laman LHKPN, Dedi memiliki harta kekayaan sebesar Rp16 miliar. Namun demikian, ia juga memiliki hutang sebesar Rp3 miliar sekian. Sehingga, kini total harta kekayaannya jadi mencapai sekitar Rp12 miliar.

Halaman:
1 2
