HOME FINANCE HOT ISSUE

Unggul Quick Count, Harta Kekayaan Ahmad Luthfi Rp10,2 Miliar di LHKPN

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:06 WIB
Unggul Quick Count, Harta Kekayaan Ahmad Luthfi Rp10,2 Miliar di LHKPN
Harta Kekayaan Ahmad Luthfi yang unggul di Pilkada Jateng (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Luthfi, mantan Kapolda Jawa Tengah unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) Pilkada Jawa Tengah 2024. Didampingi Taj Yasin Maimoen, pasangan ini berhasil menarik perhatian warga Jawa Tengah dan menjadi pesaing kuat di pemilihan kali ini.

Di tengah suasana quick count, masyarakat juga penasaran dengan harta kekayaan Ahmad Luthfi yang dilaporkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebagai tokoh yang telah lama mengabdi di Kepolisian maupun di Kementerian Perdagangan, Ahmad Luthfi menunjukkan komitmennya terhadap transparansi hartanya melalui laporan LHKPN.

Berdasarkan laporan terakhir yang disampaikan pada 20 Maret 2024, Ahmad Luthfi memiliki total kekayaan sebesar Rp10.268.497.662.

Tanah dan Bangunan

Ahmad Luthfi memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp6.300.000.000. Berikut rincian aset tersebut:

- Sebidang tanah seluas 2.662 m² di Kota Surakarta, senilai Rp3.150.000.000.

- Tanah dan bangunan seluas 400 m² di Kabupaten Sukoharjo, senilai Rp3.150.000.000.

Alat Transportasi dan Mesin

Aset kendaraan milik Ahmad Luthfi tercatat sebesar Rp935.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Mobil Toyota Jeep keluaran 1982, senilai Rp100.000.000.

- Mobil Honda CR-V keluaran 2010, senilai Rp200.000.000.

- Sepeda motor Harley Davidson tahun 2013, senilai Rp35.000.000.

- Mobil Toyota Hardtop keluaran 1984, senilai Rp250.000.000.

- Mobil Toyota Hardtop keluaran 1980, senilai Rp250.000.000.

- Mobil Toyota Hardtop keluaran 1966, senilai Rp100.000.000.

Halaman:
1 2
