HOME FINANCE HOT ISSUE

CFCD Gelar Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024, MNC Group Raih Penghargaan

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |15:59 WIB
CFCD Gelar Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024, MNC Group Raih Penghargaan
MNC Group Raih Penghargaan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTACFCD yang merupakan sebuah forum perusahaan dengan visi menjadi jejaring dan pusat pembelajaran CSR terkemuka di Indonesia dan Internasional menyelenggarakan kembali Indonesia CSR Award (ICA) dan Indonesian SDGs Award (ISDA) 2024 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan pada 28 November 2024.

Ketua Umum CFCD, Ir. Thendri Supriatno, MBA menyampaikan “Program CSR dan Program SDGs perusahaan merupakan aktivitas perusahaan yang sangat strategis dalam memastikan keberlanjutan perusahaan. Oleh karenanya ajang apresiasi terhadap program tersebut sangatlah penting untuk dilakukan.

Apresiasi baik program Penghargaan ICA maupun ISDA akan dilaksanakan dalam sebuah rangkaian acara yang sama. Sebagai apresiasi diberikan kepada dunia usaha termasuk lembaga mitra perusahaan yang memiliki program atau aktivitas dalam upaya pemenuhan tanggung jawab sosialnya dan kontribusi dalam pencapain Tujuan SDGs 2030.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan bahwa capaian SDGs di Indonesia hingga tahun 2024 sebesar 62,5 persen dari 222 indikator SDGs yang telah on track.

Capaian tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata negara di tingkat global sebesar 17 persen dari target SDGs yang on track, dengan perkiraan seluruh target SDGs akan tercapai 32 tahun lagi apabila tak ada upaya transformasi untuk mempercepat pencapaian target-target tersebut. Salah satu stategi percepatan pencapaian target target SDGs adalah dengan melibatkan peran semua pihak termasuk peran swasta - perusahaan dan masyarakat.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
