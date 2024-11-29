Prabowo Patok Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp10.000 per Hari

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per hari. Pengumuman ini langsung oleh Presiden Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, Prabowo telah membahas program makan bergizi gratis ini dengan sejumlah pihak termasuk dengan para perwakilan buruh dan para menteri terkait. Dia menegaskan jika program makan bergizi ini dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh.

“Di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil. Meski semula pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15.000 per hari, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10.000 sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari, kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Prabowo.