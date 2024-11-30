Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Uang Negara dari Keringat Rakyat, Kita Harus Jaga dan Tanggung Jawab

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |00:03 WIB
Prabowo: Uang Negara dari Keringat Rakyat, Kita Harus Jaga dan Tanggung Jawab
Prabowo minta uang negara dikelola dengan tanggung jawab dan bijak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pemimpin lembaga keuangan agar bertanggung jawab dalam mengelola uang negara. Dia menyebut para pimpinan dan pegawai pada lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola uang rakyat.

"Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat keuangan. Anda memainkan peran yang penting, Anda mengelola uang rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam arahannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Prabowo pun meminta agar uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara bijak. Sebab, katanya, uang tersebut berasal dari ratusan juta keringat rakyat Indonesia.

"Kita harus jaga uang rakyat, kita harus bijak, kita harus bertanggung jawab. Karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia, darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras," kata Prabowo.

Halaman:
1 2
