Malaysia Belajar dari Indonesia Kelola Sistem Kelistrikan di Wilayah Perbatasan

JAKARTA - Indonesia memperkuat sistem kelistrikan di Kawasan Asean. Hal ini diwujudkan dengan berbagi ilmu dan pengalaman antara perusahaan listrik Indonesia melalui PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Petroleum Sarawak Berhad (PETROS).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menjelaskan, untuk memperkuat sistem kelistrikan di Asean perlu dilakukan kolaborasi dengan mitra yang ada di negara Asia Tenggara lain, salah satunya dengan PETROS yang berkedudukan di wilayah perbatasan dengan Indonesia.

"PLN terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan inovasi di luar sektor ketenagalistrikan. Seperti menjalin kolaborasi dengan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri," kata Edwin, Senin (2/12/20240).

Edwin melanjutkan, melalui kolaborasi strategis dengan PETROS, PLN IP memulai program pengembangan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU). Langkah ini diawali dengan menjalankan program Field Operation Development Program (FODP), sebuah inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas tim operasi dari PETROS.

"FODP di PLN Indonesia Power bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam operasional pembangkit listrik," tutur Edwin.

Sebanyak 24 pegawai PETROS akan menjalani program FODP di Unit Bisnis Pembangkitan Priok milik PLN Indonesia Power. Program ini menggunakan skema On Job Training, memberikan pengalaman langsung dalam operasional pembangkit listrik.

"Harapannya, para peserta dapat membawa pulang pengetahuan dan keterampilan mendalam untuk mendukung efisiensi dan keandalan sistem energi di Sarawak, Malaysia," tambah Edwin.