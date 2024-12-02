Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Malaysia Belajar dari Indonesia Kelola Sistem Kelistrikan di Wilayah Perbatasan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |11:00 WIB
Malaysia Belajar dari Indonesia Kelola Sistem Kelistrikan di Wilayah Perbatasan
Malaysia Belajar Pengelolaan Listrik dari Indonesia. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia memperkuat sistem kelistrikan di Kawasan Asean. Hal ini diwujudkan dengan berbagi ilmu dan pengalaman antara perusahaan listrik Indonesia melalui PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Petroleum Sarawak Berhad (PETROS).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menjelaskan, untuk memperkuat sistem kelistrikan di Asean perlu dilakukan kolaborasi dengan mitra yang ada di negara Asia Tenggara lain, salah satunya dengan PETROS yang berkedudukan di wilayah perbatasan dengan Indonesia.

"PLN terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan inovasi di luar sektor ketenagalistrikan. Seperti menjalin kolaborasi dengan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri," kata Edwin, Senin (2/12/20240).

Edwin melanjutkan, melalui kolaborasi strategis dengan PETROS, PLN IP memulai program pengembangan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU). Langkah ini diawali dengan menjalankan program Field Operation Development Program (FODP), sebuah inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas tim operasi dari PETROS.

"FODP di PLN Indonesia Power bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam operasional pembangkit listrik," tutur Edwin.

Sebanyak 24 pegawai PETROS akan menjalani program FODP di Unit Bisnis Pembangkitan Priok milik PLN Indonesia Power. Program ini menggunakan skema On Job Training, memberikan pengalaman langsung dalam operasional pembangkit listrik.

"Harapannya, para peserta dapat membawa pulang pengetahuan dan keterampilan mendalam untuk mendukung efisiensi dan keandalan sistem energi di Sarawak, Malaysia," tambah Edwin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188370/listrik-6AWZ_large.jpg
Transformasi Energi, Ini Peluang Besar Sektor Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187703/bahlil-4Sum_large.jpg
Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3187064/tarif_listrik-b2dj_large.jpg
Segini Tarif Listrik PLN per kWh Desember 2025 untuk Pelanggan Subsidi dan Nonsubsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186797/tarif_listrik-KGCx_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184332/listrik_pln-0Rpl_large.jpg
Ada Diskon 50 Persen, Cek Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement