HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Dukungan Jokowi, RI Bisa Atasi El Nino hingga La Nina

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |17:24 WIB
Presiden Prabowo soal RI Atasi El Nino
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah meninggalkan kebijakan khususnya dalam rangka mengatasi fenomena El Nino dan La Nina. Mengingat, kedua fenomena gangguan iklim inilah yang menyebabkan pasokan cadangan pangan terganggu.

Namun, lanjut Prabowo, bahwa kebijakan-kebijakan dari mantan Presiden Jokowi sebelumnya membuat Indonesia siap menghadapi akhir tahun 2024 baik musim kering atau kemarau hingga penghujan.

"Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering tapi kita mampu mengatasi," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia mampu menghadapi di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan. Pasalnya, ketegangan geopolitik akan membuat negara-negara menghentikan sejumlah komoditas untuk ekspor pangan.

