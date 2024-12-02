Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Puji Jokowi soal Pengendalian Inflasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |17:47 WIB
Prabowo Puji Jokowi soal Pengendalian Inflasi
Presiden Prabowo soal Inflasi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia.

Mulanya, Prabowo memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang bisa mengendalikan inflasi. Diketahui, Tito merupakan mendagri di era Presiden Jokowi.

"Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri dimana? Oh iya. Terima kasih Mendagri," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Prabowo pun mengatakan bahwa mekanisme pengendalian inflasi yang digunakan Mendagri Tito merupakan rintisan saat Jokowi menjabat sebagai Presiden. Dia pun mengatakan seharusnya cara ini dirahasiakan.

"Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi, jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya, sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188381/bahlil-hArC_large.jpg
Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481/prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184702/menteri_atr_nusron_soal_sertipikat_tempat_ibadah-ahNz_large.jpg
Nusron: Era Presiden Prabowo Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement