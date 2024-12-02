Prabowo Puji Jokowi soal Pengendalian Inflasi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia.

Mulanya, Prabowo memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang bisa mengendalikan inflasi. Diketahui, Tito merupakan mendagri di era Presiden Jokowi.

"Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri dimana? Oh iya. Terima kasih Mendagri," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Prabowo pun mengatakan bahwa mekanisme pengendalian inflasi yang digunakan Mendagri Tito merupakan rintisan saat Jokowi menjabat sebagai Presiden. Dia pun mengatakan seharusnya cara ini dirahasiakan.

"Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi, jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya, sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita," ujarnya.