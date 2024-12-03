Advertisement
HOME FINANCE

Pekan Pengembangan Ekspor, Upaya Kemendag Perkuat Daya Saing UMKM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |22:17 WIB
Pekan Pengembangan Ekspor, Upaya Kemendag Perkuat Daya Saing UMKM
Menteri Perdagangan Budi Santoso. (Foto: dok Kemendag)
A
A
A

SURABAYA - Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka Pekan Pengembangan Ekspor pada Selasa, (3/12) di Surabaya, Jawa Timur.

Pekan Pengembangan Ekspor yang akan berlangsung dari 3-6 Desember 2024 ini merupakan bagian dari implementasi salah satu program prioritas Kementerian Perdagangan, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

“Pekan Pengembangan Ekspor merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperkuat daya saing UMKM agar lebih mudah merambah dan memperluas jangkauan ke pasar global," ujar Mendag Budi.

Selain itu, lanjutnya, acara ini merupakan upaya aktif Kemendag dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menjadi eksportir tangguh yang siap menghadapi tantangan global.

Mendag Budi berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang efektif dalam menghadirkan lebih banyak produk Indonesia di pasar internasional.

Menurutnya, Pekan Pengembangan Ekspor juga bermanfaat membuka akses informasi terkait pasar ekspor. Manfaat ini perlu dimaksimalkan para pelaku usaha, termasuk UMKM, sebagai bagian dari upaya mendorong implementasi Program UMKM BISA Ekspor.

Telusuri berita finance lainnya
