HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Buka-bukaan soal Hasil Kerja di Depan Pengusaha AS

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |12:21 WIB
Prabowo Buka-bukaan soal Hasil Kerja di Depan Pengusaha AS
Prabowo Makan Bareng Pengusaha Amerika. (Foto: Okezone.com/MPI
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar brunch dengan beberapa pengusaha dari Amerika Serikat di Istana Negara, Jakarta Pusat. Prabowo nampak mengenakan jas abu-abu dan dasi berwarna biru.

"Pemerintahan saya baru aktif, menjabat selama 44 hari. Hari ini adalah hari ke-44 kami. Dan dari 44 hari tersebut, 16 hari saya bepergian. Namun, saya ingin sampaikan bahwa saya sangat puas dengan kinerja pemerintahan saya selama 44 hari ini," kata Prabowo dalam sambutannya, Selasa (3/12/2024).

Prabowo menyebut bahwa beberapa target besar telah dikerjakan. Serta beberapa komitmen telah dilaksanakan oleh jajaran kabinetnya.

"Sebagian besar target yang telah kami tetapkan untuk diri kami sendiri sedang dikerjakan. Banyak komitmen kami telah kami laksanakan. Dan saya harus sampaikan bahwa saya sangat berterima kasih kepada tim saya," kata Prabowo.

Bahkan, kata Prabowo, dirinya mengaku kaget saat sedang melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara dan tiba di Indonesia beberapa pekerjaan sudah dilakukan oleh para menteri kabinet.

"Saya sangat terkejut ketika saya kembali dan para menteri saya melaporkan apa yang telah mereka lakukan. Saya pikir mereka bekerja sangat cepat," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar brunch dengan beberapa pengusaha dari Amerika Serikat di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari ini Selasa, 3 Desember 2024.

Paza acara tersebut, Prabowo nampak mengenakan jas abu-abu dan dasi berwarna biru. Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono.

