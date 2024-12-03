Kolaborasi dengan ALTO, MotionPay Hadirkan Solusi Pembayaran Lebih Lengkap

JAKARTA – MotionPay aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara berkolaborasi dengan ALTO Network. Entitas anak dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group ini akan berkolaborasi untuk menyediakan berbagai layanan unggulan yang mendukung transaksi digital, salah satunya adalah QRIS Merchant Presented Mode (MPM) sebagai Acquirer.

Direktur Utama PT MNC Teknologi Nusantara, Jessica Herliani Tanoesoedibjo mengatakan bahwa dengan kolaborasi ini, pihaknya ingin menghadirkan solusi pembayaran yang lebih lengkap, efisien, dan relevan bagi pengguna, merchant, dan mitra bisnis MotionPay.

"ALTO, dengan pengalaman dan infrastrukturnya yang solid, adalah mitra yang tepat untuk memperluas ekosistem layanan MotionPay, seperti QRIS MPM, Virtual Account, disbursement, dan cardless withdrawal," kata Jessica dalam acara Signing Ceremony Perjanjian Kerja Sama MotionPay dengan ALTO, di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Jessica menambahkan, layanan tersebut dirancang untuk mempermudah kehidupan pengguna MotionPay di berbagai aspek transaksi keuangan. Misalnya, dengan QRIS MPM sebagai Acquirer, merchant dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dengan lebih fleksibel.

"Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur Virtual Account untuk pembayaran yang cepat dan mudah. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih nyaman dan terintegrasi," jelas Jessica.