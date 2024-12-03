Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Cairkan Anggaran Renovasi Sekolah Rp19,5 Triliun pada 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:27 WIB
Prabowo Cairkan Anggaran Renovasi Sekolah Rp19,5 Triliun pada 2025
Presiden Prabowo soal Cairkan Anggaran Sekolah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan anggaran renovasi sekolah Rp19,5 triliun mulai cair tahun 2025. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk renovasi sekolah swasta dan sekolah negeri, hingga pembangunan sekolah baru.

Diana menjelaskan pencairan dana renovasi sekolah itu tengah menunggu revisi Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lewat revisi Perpres tersebut, nantinya sekolah swasta juga bisa mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah untuk melakukan renovasi sekolah mulai tahun 2025.

"Kita sedang merevisi Perpres 43/2019, sekarang ada perubahan-perubahan, misalnya swasta juga boleh, kemudian ada pembangunan sekolah baru. Nah sekarang Perpres itu sedang disusun bersama Bappenas, Dikdasmen, dan Kementerian PU," ujar Diana saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Diana merinci, rencananya anggaran Rp19,5 triliun itu akan dibagi untuk sekolah regular sebesar Rp17,5 triliun dan sekolah madrasah sekaligus pondok pesantren sebesar Rp2 triliun.

