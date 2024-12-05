Kuis Berhadiah MotionBank Bagi-Bagi Uang Jutaan Rupiah Setiap Hari di MNCTV

JAKARTA - Siapa bilang nonton TV cuma hiburan? Sekarang, Anda bisa memenangkan hadiah uang tunai sambil santai di depan TV!

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, dengan aplikasi perbankan digitalnya, MotionBank, terus menghadirkan inovasi menarik bagi masyarakat Indonesia. Salah satu gebrakan terbarunya adalah Kuis Berhadiah MotionBank, yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Dengan total hadiah mencapai jutaan rupiah, kuis seru ini tayang setiap hari pukul 19.25 WIB di MNCTV.

Cara mengikutinya sangat mudah:

1. Saksikan Kuis Berhadiah MotionBank setiap hari pada pukul 19.25-19.30 WIB di MNCTV.

2. Telepon ke nomor interaktif yang muncul di layar TV (021) 5300 070 saat kuis berlangsung.

3. Setelah terhubung, ucapkan password: MotionBank, Mo Apa Aja Bisa.

4. Jawab satu pertanyaan dari host dengan tepat untuk mendapatkan hadiah

Ikuti kuisnya dan jadilah salah satu dari lima pemenang harian yang berhak membawa pulang hadiah uang masing-masing senilai Rp500 ribu! Setiap pemenang wajib mengunduh aplikasi MotionBank dan membuka rekening Tabungan MotionBank, karena hadiah akan ditransfer ke rekening MotionBank pemenang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kuis Berhadiah MotionBank, scan QR code pada gambar di atas!

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan bahwa Kuis Berhadiah MotionBank membuka kesempatan kepada semua orang untuk bisa memenangkan hadiah uang tunai dengan total jutaan rupiah setiap harinya.

"Atas nama MNC Bank, kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme masyarakat Indonesia yang begitu besar terhadap Kuis Berhadiah MotionBank. Hingga saat ini, total hadiah puluhan juta rupiah sudah berhasil diterima oleh lebih dari 50 pemenang beruntung. Kami juga ingin mengingatkan bahwa untuk mengikuti Kuis Berhadiah MotionBank tidak dipungut biaya apapun dan pemenang kuis hanya berlaku 1 kali selama periode program berlangsung. Bagi yang teleponnya belum berhasil terhubung, coba terus di hari berikutnya,” ungkap Rita.

Chief Digital Business Officer MNC Bank Yudistira Ardhi Prastono menambahkan, Aplikasi MotionBank layanan digital dari MNC Bank, dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan luar biasa dalam aktivitas perbankan. Dengan berbagai fitur unggulan, MotionBank mempermudah para penggunanya dalam melakukan transaksi sehari-hari, mulai dari pembukaan tabungan dan deposito secara online, pembayaran QRIS dan tagihan, pengajuan kartu kredit online, Split Bill untuk permintaan transfer antar rekening MotionBank, hingga transfer dana menggunakan nomor handphone.

"Ditambah lagi, nasabah juga dapat melakukan setor dan tarik tunai dengan praktis di gerai Indomaret. Inovasi MotionBank dalam mengembangkan fitur-fitur baru terus digencarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan mewujudkan komitmen MotionBank, Mo Apa Aja Bisa,” tutup Yudistira.