Nonton TV Bisa Dapat Uang? Coba Ikutan Kuis Berhadiah MotionBank Setiap Hari di MNCTV

Ikuti kuis MNC Bank di MNC TV bisa dapat uang tunai (Foto: MNC)

JAKARTA – Nonton tv bisa dapat uang? Coba ikutan kuis berhadiah dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank. Melalui aplikasi layanan perbankan digital MotionBank, MNC Bank menghadirkan inovasi baru termasuk beragam promosi dan penawaran istimewa.

Saat ini, MNC Bank sedang menayangkan Kuis Berhadiah MotionBank yang ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Menawarkan hadiah uang tunai dengan total jutaan rupiah, Kuis Berhadiah MotionBank disiarkan secara langsung setiap hari pukul 19.25 WIB di MNCTV.

Cara ikutannya sangat mudah:

1. Saksikan Kuis Berhadiah MotionBank setiap hari pada pukul 19.25-19.30 WIB di MNCTV.

2. Telepon ke nomor interaktif yang muncul di layar TV (021) 530 0070 saat kuis berlangsung.

3. Setelah terhubung, ucapkan password: MotionBank, Mo Apa Aja Bisa.

4. Jawab pertanyaan dari host dengan tepat untuk mendapatkan hadiah.

Pada setiap acara kuis ada 5 pertanyaan yang dapat dijawab oleh pemirsa untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp500 ribu untuk masing-masing pemenang. Setiap pemenang wajib mengunduh aplikasi MotionBank dan buka rekening Tabungan MotionBank, karena hadiah akan ditransfer ke rekening MotionBank.

Saatnya Anda merasakan langsung keseruan Kuis Berhadiah MotionBank yang tayang setiap hari pukul 19.25 WIB di MNCTV. Tidak hanya menghibur, kuis ini sangat menguntungkan karena memberi kesempatan bagi siapa saja untuk memenangkan total hadiah jutaan rupiah, hanya dengan menjawab pertanyaan mudah. Siapkan diri Anda, karena peluang besar menanti! Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kuis Berhadiah MotionBank, scan QR code pada gambar di atas!