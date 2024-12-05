Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Punya Sekolah PAUD yang Biaya SPP Cuma Rp3.500 per Bulan, Segini Harta Kekayaan Yuni Shara

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |07:11 WIB
Punya Sekolah PAUD yang Biaya SPP Cuma Rp3.500 per Bulan, Segini Harta Kekayaan Yuni Shara
Harta Kekayaan Yuni Shara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Yuni Shara dikenal sebagai penyanyi, namun ia baru saja membangun sekolah PAUD dengan biaya SPP hanya Rp3.500 per bulan. Selain kesibukannya di dunia hiburan, ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha dan pengelola sekolah.

Saat ini, Yuni menjabat sebagai Ketua Yayasan Cahaya Permata Abadi yang mengelola PAUD terpadu di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Selain mengelola sekolah PAUD, Yuni, yang juga merupakan Diva POP Indonesia, memiliki berbagai jenis bisnis, mulai dari kuliner hingga tambang batu bara.

Lalu, apa saja bisnis yang dijalani oleh Yuni Shara yang menjadi sumber kekayaannya?

Berikut deretan bisnis Yuni Shara yang dirangkum Okezone, Rabu (4/ 12/2024):

1. Sekolah PAUD

Mendirikan sekolah PAUD menjadi sumber penghasilan terbaru Yuni. PAUD tersebut dinamakan PAUD Cahaya Permata Abadi dan berlokasi di kota kelahiran Yuni Shara, Batu, Malang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement