JAKARTA - Yuni Shara dikenal sebagai penyanyi, namun ia baru saja membangun sekolah PAUD dengan biaya SPP hanya Rp3.500 per bulan. Selain kesibukannya di dunia hiburan, ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha dan pengelola sekolah.
Saat ini, Yuni menjabat sebagai Ketua Yayasan Cahaya Permata Abadi yang mengelola PAUD terpadu di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Selain mengelola sekolah PAUD, Yuni, yang juga merupakan Diva POP Indonesia, memiliki berbagai jenis bisnis, mulai dari kuliner hingga tambang batu bara.
Lalu, apa saja bisnis yang dijalani oleh Yuni Shara yang menjadi sumber kekayaannya?
Berikut deretan bisnis Yuni Shara yang dirangkum Okezone, Rabu (4/ 12/2024):
1. Sekolah PAUD
Mendirikan sekolah PAUD menjadi sumber penghasilan terbaru Yuni. PAUD tersebut dinamakan PAUD Cahaya Permata Abadi dan berlokasi di kota kelahiran Yuni Shara, Batu, Malang.