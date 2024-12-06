Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Jepang di Istana, Prabowo Sebut Nama Haji Isam

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para pengusaha Jepang di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini (6/12/2024).

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Kadin Anindya Bakrie, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsjad Rasjid. Hadir juga pengusaha terkenal Kalimantan Andi Syamsudin Arsyad atau akrab disapa Haji Isam.

"Bapak Arsjad Rasyid, dan Bapak Anindya Bakrie dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Bapak Andi Syamsuddin Noor Arsyad, seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyebut bahwa Jepang adalah salah satu mitra lama dan sahabat karib Indonesia selama bertahun-tahun. Menurutnya, Pemerintah Jepang dan sektor swasta Jepang telah sangat aktif di Indonesia.

"Dan kami menghargai dan sangat menghargai partisipasi sektor swasta Jepang dan pemerintah Jepang dalam mendukung dan membantu kami dalam pembangunan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia kami di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, juga, tentu saja, di bidang ekonomi," kata Prabowo.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Luar Negeri, Sugiono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir.

Kemudian dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Qodari, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu serta Direktur Teknologi PT Pindad Sigit Santosa.

(Taufik Fajar)