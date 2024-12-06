Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Jepang di Istana, Prabowo Sebut Nama Haji Isam

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |14:23 WIB
Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Jepang di Istana, Prabowo Sebut Nama Haji Isam
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para pengusaha Jepang di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini (6/12/2024).

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Kadin Anindya Bakrie, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsjad Rasjid. Hadir juga pengusaha terkenal Kalimantan Andi Syamsudin Arsyad atau akrab disapa Haji Isam.

"Bapak Arsjad Rasyid, dan Bapak Anindya Bakrie dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Bapak Andi Syamsuddin Noor Arsyad, seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyebut bahwa Jepang adalah salah satu mitra lama dan sahabat karib Indonesia selama bertahun-tahun. Menurutnya, Pemerintah Jepang dan sektor swasta Jepang telah sangat aktif di Indonesia.

"Dan kami menghargai dan sangat menghargai partisipasi sektor swasta Jepang dan pemerintah Jepang dalam mendukung dan membantu kami dalam pembangunan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia kami di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, juga, tentu saja, di bidang ekonomi," kata Prabowo.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Luar Negeri, Sugiono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir.

Kemudian dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Qodari, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu serta Direktur Teknologi PT Pindad Sigit Santosa.

(Taufik Fajar)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189139/presiden_prabowo_bertemu_presiden_putin-zLNq_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin: Rusia Siap Bantu Indonesia di Bidang Energi Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188381/bahlil-hArC_large.jpg
Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481/prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement