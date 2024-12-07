Perbandingan Harta Kekayaan Yuni Shara dan Krisdayanti

JAKARTA - Yuni Shara dan Krisdayanti, dua diva Indonesia yang sukses di dunia hiburan dan bisnis, saat ini menjadi sorotan publik karena kekayaan yang mereka miliki.

Belakangan ini, Yuni Shara menarik perhatian dengan membangun PAUD dengan biaya SPP yang terbilang murah, hanya Rp3.500 per bulan, bahkan bisa diganti dengan sayur dan buah. Krisdayanti, yang juga sukses di dunia hiburan, kini menjadi calon Wali Kota Batu, Jawa Timur.

Yuni Shara memiliki berbagai sumber kekayaan yang berasal dari bisnis di bidang kuliner, tambang batu bara, konstruksi, dan fashion. Salah satu bisnis terbarunya adalah sekolah PAUD Cahaya Permata Abadi yang terletak di Batu, Malang. Selain itu, Yuni juga aktif sebagai penyanyi dan bintang iklan, yang mendukung kekayaannya yang luar biasa.

Sementara itu, Krisdayanti tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp34,8 miliar menurut laporan LHKPN per September 2023. Kekayaan tersebut berasal dari berbagai aset, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan surat berharga. Ia juga memiliki beberapa mobil mewah, termasuk Toyota Alphard, serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Denpasar.