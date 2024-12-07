Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harta Kekayaan Yuni Shara dan Krisdayanti

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |10:35 WIB
Perbandingan Harta Kekayaan Yuni Shara dan Krisdayanti
Perbandingan harta Krisdayanti dan Yuni Shara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Yuni Shara dan Krisdayanti, dua diva Indonesia yang sukses di dunia hiburan dan bisnis, saat ini menjadi sorotan publik karena kekayaan yang mereka miliki.

Belakangan ini, Yuni Shara menarik perhatian dengan membangun PAUD dengan biaya SPP yang terbilang murah, hanya Rp3.500 per bulan, bahkan bisa diganti dengan sayur dan buah. Krisdayanti, yang juga sukses di dunia hiburan, kini menjadi calon Wali Kota Batu, Jawa Timur.

Yuni Shara memiliki berbagai sumber kekayaan yang berasal dari bisnis di bidang kuliner, tambang batu bara, konstruksi, dan fashion. Salah satu bisnis terbarunya adalah sekolah PAUD Cahaya Permata Abadi yang terletak di Batu, Malang. Selain itu, Yuni juga aktif sebagai penyanyi dan bintang iklan, yang mendukung kekayaannya yang luar biasa.

Sementara itu, Krisdayanti tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp34,8 miliar menurut laporan LHKPN per September 2023. Kekayaan tersebut berasal dari berbagai aset, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan surat berharga. Ia juga memiliki beberapa mobil mewah, termasuk Toyota Alphard, serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Denpasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement