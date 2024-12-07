Alasan Hanya Barang Mewah yang Kena PPN 12% per 1 Januari 2025

JAKARTA - Alasan mengapa hanya barang mewah yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per 1 Januari 2025. Meskipun demikian, barang-barang lain selain barang mewah masih akan diberlakukan kepada tarif PPN yang saat ini berlaku, yaitu 11%.

Pemerintahan Presiden Prabowo memberikan kepastian mengenai tarif PPN yang naik hingga 12% untuk konsumen barang mewah per 1 Januari 2025. Hal ini disebabkan karena melihat dari kondisi daya beli masyarakat yang terus meninggi.

Meskipun demikian, pemerintah memberikan pengakuan bahwa kebijakan ini akan dikenakan hanya untuk barang-barang mewah. Hal ini bertujuan untuk mendorong keadilan dalam sistem perpajakan dan menjaga daya beli masyarakat.

1. Prinsip Keadilan Pajak

Sesuai dengan penetapan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah, artinya pemerintah ingin menyampaikan bahwa masyarakat yang mampu dalam membeli barang mewah dianggap lebih bisa berkontribusi dalam membayar pajak negara.