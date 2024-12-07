Adu Harta Kekayaan Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier

JAKARTA - Adu harta kekayaan Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier menjadi sorotan publik. Pasalnya, nama Deddy ikut terseret dalam skandal Ustadz Miftah Maulana yang mengolok-olok pedagang es teh yang berjualan di pengajiannya.

Nama Deddy Corbuzier terseret karena ia enggan memberikan teguran pada Gus Miftah yang merupakan sahabatnya. Menurut podcaster ternama Indonesia itu, ia tidak mau memberikan teguran pada sahabatnya karena Gus Miftah adalah sosok yang membimbingnya menjadi mualaf pada 2019 silam.

Pemilik nama asli Deddy Cahyadi itu, ia memilih untuk menegur Gus Miftah secara pribadi dan tidak mau melalui media sosial karena takut akan dipotong oleh oknum dan dijadikan sebuah konten di Tiktok.

“Kalau gue ngomong di sini, pasti dipotong-potong, lalu dikombinasikan dengan foto tukang es itu. Hasilnya pasti jadi bahan jedak-jeduk di TikTok,” kata Deddy Corbuzier.

"Kalau teman kalian salah, kalian tegur di mana? Di sosmed? Bikin video atau story marah-marah? Atau langsung WhatsApp? Aku bukan orang semacam itu. Kalau temanku salah, aku akan meneleponnya, bukan mengeksposnya untuk keuntungan pribadiku," lanjutnya.

Komentar Deddy Corbuzier atas polemik Gus Miftah ini pun mendapat tanggapan miring dari netizen. Banyak yang menilai jika pria yang menjabat sebagai Letkol Tituler di TNI itu membela sahabatnya.

Tak ayal, netizen mulai mencari tahu latar belakang keduanya. Bahkan ada pula yang sampai berusaha mengadu dan membandingkan harta kekayaan keduanya.